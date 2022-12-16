إصابة فتاتين بالتسمم لتناولهما وجبة فول مدمس بسوهاج

تناولت فتاتين أبناء عمومة أحداهما 16عاما والأخرى 18 عاما وجبة فول مدمس منزلية لتظهر عليهما أعراض التسمم، وتم نقلهما لمستشفى طهطا الأم، ووضعهما تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ورود إخطارا لمركز شرطة المراغة بوصول فتاتين نجلتا عمومة لمستشفى طهطا العام تعانيان من إعياء شديد وأعراض تسمم .

فور تلقى البلاغ تم الانتقال لموقع البلاغ وتبين إصابة«ا.ا.ع» 16 عاما ونجلة عمومتها «ن.ا.ع»، 18 عاما، تقيمان بمركز المراغة .

وأقرا الفتاتان بتناولهما وجبة فول مدمس منزلية الصنع ونفي الشبهة الجنائية وتم تحرير محضرًا بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تسمم 3 أطفال

وفى إطار أخر، أصيب 3 أطفال من عائلة واحدة بالتسمم جراء تناول وجبة طعام منزلي بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، ووضعوا جميعا تحت الملاحظة حتى غادروها بعد 48 ساعة.