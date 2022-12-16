نجاح أول جراحة لتغيير صمام بالقلب بدون شق صدري ببنها الجامعي

أعلن مستشفى بنها الجامعي نجاح أول جراحة كبرى بقسم جراحة القلب والصدر لتغيير الصمام الميترالي بمنظار التجويف الصدري الجراحي بدون شق صدري وبفتحة منظار لا تتجاوز الـ خمسة سنتيمترات.

أوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، تفاصيل الجراحة الناجحة في بيان، أنه جرى استئصال الصمام التالف وإعادة تركيب معدني لمريضة وكتب الله الشفاء لها وتعافت وخرجت من العناية المركزة لاستكمال علاجها بالقسم الداخلي.

تفاصيل جراحة جديدة في بنها الجامعي

أوضح البيان أن الدكتور إبراهيم قصب رئيس قسم جراحة القلب والصدر ببنها الجامعي، أجرى الجراحة بالتعاون مع الدكتور باسم مفرح، والدكتور محمد عمر، وشغل ماكينة القلب الصناعي الدكتور محمود عبد العظيم، والدكتورة نها عبد القادر والدكتورة فاطمة محمود والتخدير الدكتور أحمد أبو الغيط، والدكتورة أسماء فتح الباب وتمريض العمليات حمادة خليل وإسلام محمد.

القضاء على قوائم الانتظار ببنها الجامعي

تأتي هذه الجراحة ضمن خطة القسم لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء علي قوائم الانتظار التي توليها الجامعة اهتماما بالغا برئاسة الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة ورعاية الدكتور محمد الأشهب عميد الكلية، والدعم من إدارة المستشفيات تحت إدارة الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات.

قال مدير مستشفيات بنها الجامعية، إن نجاح الجراحة تأتي في إطار تطوير المنظومة كاملة والتوفيق لطاقم المستشفى لخدمة المرضى والمترددين مستشفيات بنها الجامعية.