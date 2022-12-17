إيمان الحصري تعرض تقريرا عن «صياد اللقطات»: يوثق حياة المصريين بالكاميرا

عرض برنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة dmc، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «طه عبيد».. يعشق «سطوح القاهرة» وجمع «الأنتيكات».

التقرير الذي عرضه برنامج مساء dmc، أظهر أن طه عبيد يوثق حياة المصريين بالكاميرا، ما بين طلاب يذهبون إلى المدارس، وبائعي فواكه، وبائعي الأسماك، كما ظهر في التقرير رجل بسيط يعزف بشكل رائع.

إلى ذلك، قال طه عبيد: «أنا بشوف إن الناس تستحق يعيشوا حتى بعد مماتهم، وبالتالي الفيديوهات اللي بعملها معاهم بتبقى الذكرى الباقية بالنسبة لي وبالنسبة لناس تانية، وبخلي ناس تانية كتير مش تعرفهم يشوفوهم ويعرفوهم لأنهم يستحقون هذا الحب».

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية إيمان الحصري: «أنا بحب الحاجات القديمة والتي تنتمي إلى الزمن الجميل، أحاول تجميعها على سطح منزلي وأتكسب فيها، والأمر لم يعد مقتصرا على الحب فقط، بيتي غيرنا، أنا مؤمن بأن الأشياء بتلاقي بعضها، والبيت ده هو اللي لقاني لما كنت تايه في الحياة».

وتابع، أنه اشترى المكان الذي يقطن فيه منذ 3 سنوات عندما بدأ يستقل بحياته ونفسه: «المكان كان عبارة عن غرفة مليئة بالكراكيب، ويشاء الله إن صاحب البيت يكون راجل جميل ويسمح لي أعمل ما أريده، فعملت المملكة بتاعتي».