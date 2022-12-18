ضربات أمنية لتجار المخدرات في 14 محافظة.. وتحريز حشيش وهيروين وأفيون

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق نتائج إيجابية.

ففي مطروح، تم ضبط عنصر إجرامي حال تواجده بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزته 320 طربة لمخدر الحشيش زنة 32 كيلو جراما، وعدد من الطلقات النارية، وملبغ مالي، وهاتف محمول.

ضبط عنصر إجرامي في الإسماعيلية

وفي الإسماعيلية، تم ضبط عنصر إجرامي حال استقلاله مركبة «توك توك» بدون لوحات بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزته 12 أسطوانة لمخدر الهيروين، زنة 3 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

كما قام رجال الشرطة بضبط عنصر إجرامى حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس في القاهرة، وبحوزته 10 طرب لمخدر الحشيش زنة كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وفي الإسكندرية تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

كما تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته كمية لمخدر الأفيون، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وفي السياق ذاته، ضُبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي.

ضبط كميات من الهيروين

وتمكنت الحملات الأمنية في البحيرة من ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

كما تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وضبطت الحملات أيضًا عنصرا إجراميا حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وضُبط أيضًا عنصر إجرامي له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وفى الغربية، تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وطبنجة صوت معدلة ةمبلغ مالي وهاتف محمول، وعنصر إجرامي آخر حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا وبحوزته كمية لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وفى الشرقية، تم ضبط عنصرين إجراميين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتفي محمول، وميزان حساس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في السويس، من ضبط عنصر إجرامي حال تواجده بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وفي أسيوط تم ضبط عنصرين إجراميين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أسيوط، وبحوزتهما كمية لمخدر الأفيون والبودر وفرد محلي وعدد من الطلقات النارية لذات العيار، وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

وفي سوهاج تم ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، وبحوزتهما كمية لمخدر الآيس «الشابو» زنة 750 جراما، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات النارية لذات العيار، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

وضبطت الحملات في قنا عنصرين إجراميين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام، وعدد من الأقراص لعقار التامول المخدر، وسلاح أبيض ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

وفي المنيا قامت الحملات بضبط عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنيا، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، أيدوا ماجاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.