بسبب خلافات زوجية.. تفاصيل مقتل سيدة على يد زوج ابنتها بسوهاج

قررت النيابة العامة حبس المتهم بقتل حماته في سوهاج 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث أنهى حياتها بواسطة سلاح أبيض بسبب رفضها رحيل زوجته معه إلى منزلهما عقب خلافات زوجية بينهما، وتم التحفظ على سلاح الجريمة وأمرت بسرعة إجراء التحريات بالحادث.

تفاصيل الجريمة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مباحث مركز شرطة طما بلاغ يفيد بوفاة سيدة على يد زوج ابنتها وإصابة ابنتها عقب حدوث مشادة بينهما، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي ونقل الزوجة لتلقي العلاج.

قتل حماته لخلافات زوجية

بالفحص تبين أن المتهم هو زوج ابنة المجني عليها يدعى «روماني م ز» 34 عاما، تباع سيارة نقل، اعتدى على حماته ربة منزل تدعى «نعمات ي ا خ» 62 عاما، بسلاح أبيض «سكين»، داخل المنزل وقتلها لرفضها ذهاب زوجته معه إلى المنزل بعد حدوث خلافات زوجية بينهما فحدثت مشادة كلامية بينهما اعتدى المتهم على المجني عليها بالضرب وأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وأصاب زوجته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بعد اعتدائه عليها بالضرب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وعند مواجهته أقر بارتكاب الواقعة والإرشاد عن سلاح الجريمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وتحرر محضر بالواقعة.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وفيما يتعلق بالعقوبة المنتظرة للمتهم بارتكابه جريمة القتل العمد طبقًا لقانون العقوبات، أوضح حسن شومان، المحامي بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفقرة 2 من المادة 234 من قانون العقوبات المصري نصت على: «يُحكم على فاعل هذه الجناية، جناية القتل العمد، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعني أن هناك تعددًا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».

من جهته، كشف المحامي عقوبة الإصابة والجرح العمد، وفقًا لقانون العقوبات المصري المعدل عام 2020؛ إذ نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أنه «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال «شومان» إنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات.