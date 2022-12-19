عاجل.. جرام الذهب يخسر 171 جنيها وعيار 21 يتراجع لـ1600

تراجعت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، 171 جنيها، في الذهب عيار 24، حيث سجل السعر 1829 جنيها من 2000 جنيه صباح اليوم، وتراجع عيار الذهب 21 الأكثر مبيعا لـ1600 جنيه، وعيار 18 لـ1371 جنيها، في حين خسر الجنيه الذهب 1200 جنيه، حيث سجل السعر صباحا 14 ألف جنيه قبل أن يتراجع لـ12800 جنيه.

سعر الذهب صباح اليوم

وسجل سعر الذهب، اليوم في محلات الصاغة المصرية، خلال التعاملات الصباحية، 2000 جنيه لـ«عيار 24» الأكثر نقاءً، و1750 جنيهًا لـ«عيار 21»، وسجل عيار 18 سعر 1500 جنيه، و14 ألف جنيه للجنيه الذهب، وعالميا سجلت الأوقية 1790 دولارًا للأوقية اليوم.

سعر الذهب عالميا

وسجل الذهب 1790 دولارًا للأوقية اليوم، مستفيدًا بشكل أساسي من ضعف الدولار الأخير، حيث واصل المستثمرون التفكير في مسار رفع سعر الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي واحتمال دفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود.

في غضون ذلك، تعرّض المعدن الأصفر للضغط خلال الأسبوع الماضي، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بشكل أكثر اعتدالًا، رغم أنّه توقع معدلًا نهائيًا بنسبة 5.1% العام المقبل، وهو أعلى مما تم الإشارة إليه سابقًا، وحذا البنك المركزي الأوروبي حذوه، حيث رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وأشار إلى المزيد من الزيادات في محاولة لخفض التضخم إلى مستويات مستدامة، كما شددت المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج والفلبين، السياسة الأسبوع الماضي.

توقعات عالمية بالتراجع

وتاريخيا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي في أغسطس من عام 2020، ويُتوقع تداول الذهب عند 1771.03 دولار أمريكي بحلول نهاية هذا الربع «أكتوبر - ديسمبر 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1707.02 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا.