«المركزي» يطرح سندات خزانة بـ5.5 مليار جنيه.. عائدها أعلى من الشهادات

طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أدوات دين «سندات خزانة» بالجنيه المصري، بأجل 1.5 عام، اليوم، لجمع 5.5 مليار جنيه سيولة، بهدف الإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة، بحسب ما أعلنه «المركزي».

عائد أعلى من الشهادات

كان «المركزي» طرح في 24 أكتوبر الماضي، سندات خزانة بقيمة 5.5 مليار جنيه، بأجل عام ونصف العام، بمتوسط عائد مقبول بـ17.36%، في عطاءً واحد مقبول ضن 18 عطاءً مقدما، ما يجعل من العائد أعلى من الذي تقدمه شهادة الـ17.25% الأعلى في البنوك، بأجل 3 سنوات.

بديل أفضل من الشهادات

يلجأ الأفراد للاستفادة من عائد أذون وسندات الخزانة، باعتبارها بديلا أفضل من الشهادات البنكية والودائع، حيث تمتاز بقِصر آجل أذون الخزانة، وتبدأ من 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو سنة على الأكثر بالنسبة لأذون الخزانة، بينما سندات الخزانة بأجل أطول، عكس الشهادات التي تبدأ من سنة و3 سنوات أو أكثر.

طروحات سابقة

كان «المركزي» طرح أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي، 5 ديسمبر الحالي، بهدف جمع 990 مليون دولار، كما طرح في 7 نوفمبر الماضي، سندات خزانة مقومة باليورو بقيمة 695 مليون يورو.