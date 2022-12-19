إيقاف أعمال هدم دون ترخيص في حملة مكبرة شرق الإسكندرية

شنت وحدة التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية، تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم، وإسلام عودة، مدير الوحدة، وبالتنسيق مع حي شرق، برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، أسفرت عن إيقاف أعمال هدم بدون ترخيص داخل إحدى الشركات الكائنة في منطقة عزبة سعد، والتحفظ على سيارتين جامبو و51 أنبوبة بوتاجاز، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة البناء المخالف في المهد

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، بمواصلة التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد، وعدم التهاون مع أي مخالفة في كل أحياء المحافظة.

استمرار الحملات بالإسكندرية

ووفق بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، تواصل الأجهزة التنفيذية الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء مخالف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.