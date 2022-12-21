«صحة الإسماعيلية»: الكشف على 1800 مواطن بقرية أم عزام ضمن «حياة كريمة»

وقعت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، الكشف الطبي على 1800 مواطن في قافلة طبية علاجية متعددة التخصصات، في قرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين، على مدار اليومين الماضيين، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تقديم العلاج بالمجان للمواطنين

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنّ القافلة قدمت العلاج لجميع الحالات بالمجان، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية لسيدات وفتيات القرية، عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وفوائد التغذية السليمة.

«حطب»: صيدلية وعيادات متنوعة في القافلة

وأضاف «حطب» في تصريحات صحفية خلال تفقده القافلة الطبية، أن القافلة ضمت عددًا من التخصصات الطبية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتابع، أنه جرى الكشف الطبي في عيادة الباطنة على 493 حالة، وعيادة الأطفال على 579 حالة، وعيادة النساء والتوليد على 107 حالات، وتنظيم الأسرة على 44 حالة، والمسالك 100 حالة، والجراحة على 203 حالات، والضغط والسكر 90 حالة، وعيادة الجلدية 183، والأشعة حالة واحدة.

وأشار إلى أن القافلة في الإسماعيلية، مدعمة بصيدلية تضم أكثر من 80 صنفًا دوائيًا مجانيًا، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات الإسماعيلية.