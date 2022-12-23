«بوسطجي السعادة» يحقق حلم الحاجة «فتحية»: حقها علينا

خصص برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، اليوم الجمعة، فقرة بعنوان «بوسطجي السعادة» يكون همزة وصل بين طرفين لنشر السعادة للغير أو يكون أحد أطرافه البرنامج لإيصال شيء لشخص يستحق السعادة.

رسالة من جارة «فتحية»

وقرأ الإعلامي أحمد يونس خطابا مرسلا من سيدة طلبت المساعدة والوقوف بجانب جارة لها تدعى «فتحية»، التي تعاني من ظروف صعبة، خاصة أنها مُطلقة وتعيش وحيدة، والزوج أخذ الأولاد.

وأوضحت السيدة أن حالتها الصحية تدهور إذ أنها تعاني من مرض نقص الكالسيوم وهشاشة العظام ولا تستطيع التحرك، وتعاني من أعصاب يديها، وتعاني حاليا من غسل الملابس يدويا نظرا لأنها لا تملك غسالة، مطالبة بحل مشكلاتها ودعمها وشراء غسالة لها.

البرنامج يحقق حلم السيدة

وبالفعل حقق أحمد يونس حلم «فتحية» حيث أجرى مكالمة هاتفية معها أخبرها بأن برنامج «أتوبيس السعادة» قرر مساعدتها، قائلا لها إن جارتها أخبرت البرنامج بحاجتك لغسالة كهربائية لغسل الملابس، «ده حقها علينا».

من جانبها أبدت «فتحية» سعادتها بتحقيق البرنامج رغبتها، قائلة: «ربنا يخليكم يا رب».