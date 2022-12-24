المتهم بقتل صاحب محل بالدقهلية: «كان بينافسني في أكل عيشي»

«خلى المحل بتاعه جنب بتاعي، ومقولتش لأ، بس بقى ينافسني في أكل عيشي، ولما أكلمه يقولي أنا بشتغل وانت بتشتغل أعمل لك إيه؟.. فاتعصبت وضربته بالسكينة»..هكذا كان ملخص اعتراف المتهم بقتل صاحب محل ملابس في الدقهلية بواسطة سلاح أبيض لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة في العمل.

طعن بسلاح أبيض

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة منية النصر بلاغا من أحد المستشفيات، يفيد وصول صاحب محل ملابس مصاب بجرح طعني نافذ ادعاء تعدي عليه من شخص باستخدام سلاح أبيض، ووفاته عقب وصوله.

وبالفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب محل لبيع الدواجن تعدى على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، وأحداث إصابته التي أودت بحياته، لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة في العمل.

وعقب تقنين الإجراءات ضُبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وحول العقوبة المتوقعة قال المحامي أيمن محفوظ، إن نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تناولت القتل العمد ونصت على أن «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».