تفاصيل مقتل شاب على يد والده وهروبه.. منفصل عن والدته وكان دائم الشجار معه

شهدت قرية ميت حلفا، دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، جريمة بشعة مساء اليوم السبت، عقب ذبح شاب على يد والده، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لكشف غموض الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة.

شهود عيان يكشفون تفاصيل قتل شاب علي يد والده

وقال شهود عيان لـ «الوطن» إن القرية شهدت واقعة مأساوية كان ضحيتها شاب بالعقد الثاني من عمره على يد والده، وأن المتهم كان دائم الشجار والخلافات مع المجني عليه ووالدته.

المتهم علي خلافات دائمة مع المجني عليه

وأضاف الشهود أن الأب المتهم من قرية مجاورة للمكان الذي ارتكب فيه واقعته، وأنه منفصل عن والدة المجني عليه منذ فترة، والتي تعيش في تلك الشقة بصحبة المجني عليه وشقيقه الأصغر منه.

وتابعوا أن الأم كانت محجوزة بالأمس في المستشفى مع شقيق المجني عليه الأصغر لمرضه، وعندما عادت اليوم إلى المنزل اكتشفت تلك الجريمة البشعة، وخرجت في الشارع تصرخ مرددة: «أبوه دبحه فصل».

وقال المحامي عماد قزامل لـ«الوطن» إن الجريمة بوصفها الحالي قتل مع سبق الإصرار والترصد وتصل العقوبة فيها للإعدام شنقا وفق قانون العقوبات.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارا من الأهالي بشارع القصاص بقرية ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب، بوجود جثة لشاب بالعقد الثاني من العمر.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن الجثة لشاب قتله والده وفر هاربا، وتحرر محضر بالواقعة وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض الواقعة وتفاصيلها.