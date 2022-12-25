افتتاح معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة في شمال سيناء

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن أسعار مجمعات السلع والأسواق التي تم افتتاحها مؤخرا بمدينة العريش تشهد انخفاضا في الأسعار يتراوح بين 20% و25%.

وأضاف المحافظ، أنه تم الحرص بعد التعاون بين مجلس مدينة العريش وإدارة التموين والغرفة التجارية، على توافر جميع أنواع السلع بالسوق التجاري والمجمع الخدمي الذي تم افتتاحه بوسط المدينة، على أن يشمل السوق السلع التموينية، مثل الزيت والأرز والسكر والسمنة والمكرونة والصلصة وغيرها من المنتجات اليومية الضرورية، وأيضا يشمل اللحوم بكامل أنواعها بشكل مخفض.

افتتاح مجمعات للسلع بمدن المحافظة

ومن ناحية أخرى، وجه المحافظ بسرعة افتتاح المزيد من المعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة بمختلف المراكز والأحياء والقرى، مثل الشيخ زويد وبئر العبد ووسط سيناء وبعض المناطق غرب العريش، وذلك لبيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة كسر الغلاء والاحتكار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، والعمل على محاربة ارتفاع الأسعار غير المبرر من قبل بعض التجار، وتحريك فرق تموينية لمراقبة الأسواق.

ملاحقات تموينية للمتلاعبين بالأسعار

بدورها أعلنت أماني رسلان، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تسجيل محاضر للمخالفين من التجار، وتم ضبط شخصين من أصحاب المخابز الذين يبيعون الدقيق المدعم في الأسواق، وتم نشر الفرق التموينية بجميع إدارات المحافظة التموينية، وذلك للقبض على المتلاعبين من التجار في الأسعار.