خريطة قطع وضعف المياه في 6 محافظات بسبب أعمال الصيانة وتحويل الخطوط

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، انقطاع وضعف المياه في عدد من المناطق الواقعة في نطاق اعمال الشركات التابعة بمحافظات «الإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية والقاهرة والجيزة والقناة» للقيام بأعمال الصيانة وتحويل الخطوط.

مناطق قطع المياه في الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن قطع المياه في عدة مناطق نظرًا لأعمال الإحلال والتجديد لخط قطر 1500 مم الناقل للمياه بين محطة السيوف ومحطة المعمورة بمنطقة عزبة البحر، موضحة أنَّ المناطق تشمل: المندرة قبلي حتى المعمورة - مناطق أبو قير» اليوم في تمام الساعة 10 صباحًا، على أنَّ تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة بقطع المياه بالمرج والسلام

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنَّه نظراً لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000مم بجوار الطريق الدائري من مؤسسة «الزكاة» حتى التروللي، الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن بعض مناطق السلام «مساكن النيل بجميع حروفها – مساكن القاهرة ج/ د - إسكان الاجتماع – تقسيم مكة – مساكن صف الضباط – عرب الجرعان والريان – منطقة الأهالي خلف إسبيكو، وبعض مناطق المرج البركة – كفر أبو صير – حوض القصب – الحوض الطويل»، اليوم من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 مساء نفس اليوم.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة إعادة ضخ المياه لمدينة سرابيوم وأبو سلطان في تمام الساعة 10 من صباح اليوم بعد الانتهاء من أعمال إصلاح خط طرد محطة رفع صرف صحي سرابيوم 450 مم بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه في الجيزة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه لمدة 12 ساعة اعتبارًا من صباح غدًا الأحد بمناطق: «بشتيل البلد، وبشتيل لعبة، وبني محمد، وعزبة المطار، والبراجيل، والصفطاوي، ويمين المحور، وأرض اللواء، والمعتمدية»، لربط خط المياه قطر 1200مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار محور الفريق كمال عامر.

أماكن قطع وضعف المياه بالدقهلية

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح على خط الطرد الرئيسي لمحطة مياه شرق الجديدة داخل المحطة قطر 500 مم حديد الأمر الذي يستدعي إيقاف محطة مياه شرق الجديدة وانقطاع المياه وضعفها عن المناطق التالية:

- انقطاع المياه عن حي شرق المنصورة.

- ضعف المياه ببعض مناطق حي غرب المنصورة، وهي: «مستشفى التأمين الصحي بسندوب - شارع عبد السلام عارف – سكة سندوب – منشية المصطفى».

- ضعف المياه ببعض مناطق مركز المنصورة، وهي: «الوحدات المحلية بقنيطة – كوم الجربي – برق العز – منطقة مصانع سندوب» غدت الأحد من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 12 منتصف الليل ولمدة ساعة واحدة.

موعد ومدة انقطاع المياه للمناطق المتأثرة بكفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، انقطاع المياه عن مدينه مطوبس، والقرى التابعة اليوم بدءا من الساعة 11 مساءً حتى يوم الاثنين المقبل الساعه 11 صباحًا، نظرا لأعمال ربط خط زهر قطر 1000 مللي بخط grp أمام المحكمة، وأيضا ربط خط زهر قطر 1000 مللي بخط grp أمام مستشفى مطوبس العام.