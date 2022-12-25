مدير «الأوكراني للحوار» لقناة «القاهرة الإخبارية»: انخفاض محصول الحبوب في كييف بنسبة 40%

شهد محصول الحبوب في أوكرانيا، انخفاضًا بنسبة 40% العام الحالي؛ نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال عماد أبو الرب، مدير المركز الأوكراني للحوار، إن أوكرانيا فقدت 40% من الأراضي التي تم احتلالها من الجانب الروسي أو ضُربت بالصواريخ، التي اعتادت أوكرانيا زراعتها.

عدم التمكن من زراعة المحصول الكافي

وأضاف «أبو الرب»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت 24 فبراير، وموسم الزراعة بأوكرانيا، يبدأ في أبريل، وخلال ذلك الوقت كان هناك شح في الوقود، مما تسبب في عدم تحرك المعدات الخاصة بالزراعة، لذلك لم تتمكن من زراعة المحصول الكافي.

أوكرانيا ثاني أهم دولة في إنتاج الحبوب

وأشار مدير المركز الأوكراني للحوار إلى أن الأمم المتحدة معنية بتوفير الحبوب، خاصة عندما يكثر العرض يكون هناك سعر منافس، مما يؤدي إلى وصول الحبوب بسعر مناسب لكل المواطنين، وأوكرانيا هي ثاني أهم دولة في إنتاج الحبوب بعد روسيا، إذ تنتج أكثر من 40 في المئة من الحبوب على المستوى الدولي.