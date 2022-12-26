تراجع إنتاج الصلب في الصين رغم توقعات انتعاش الطلب

تراجع إنتاج الصلب في الصين خلال منتصف الشهر الجاري، رغم التوقعات التي تشير إلى إمكانية تحسن الطلب من جانب الاقتصاد الصيني، وبحسب بيانات جمعية الحديد والصلب الصينية، فإن متوسط إنتاج الصلب الخام في الصين يوميا بلغ نحو 1.9 مليون طن، ما يمثل انخفاضا بنسبة 1.1%، مقارنة مع إنتاج أول أسبوعين في الشهر الجاري.

من شأن هذا التراجع، أن يؤثر بشكل مباشر على أسعار مدخلات إنتاج صناعة الصلب العالمية، حيث يعني أن الطلب قد يشهد تراجعا الفترة المقبلة، رغم التوقعات الحالية بنشاطه جزئيا.

متوسط إنتاج الصلب اليومي

ووفقا لبيانات الجمعية فقد بلغ متوسط إجمالي إنتاج الصلب الخام اليومي لشركات الصلب الكبيرة، والمتوسطة الحجم في الصين بأول أسبوعين، من ديسمبر نحو 1.9867 مليون طن، بانخفاض 2.06% مقارنة بآواخر نوفمبر الماضي.

وأشارت بيانات الجمعية، إلى أن مستويات المخزون في سوق الصلب الصيني ارتفعت خلال تلك الفترة، كما بلغ مخزون الصلب النهائي، لشركات الصلب الكبيرة والمتوسطة الحجم في الصين بتاريخ 20 ديسمبر، نحو 15.9901 مليون طن، بزيادة 4.23% مقارنة بـ10 ديسمبر.

تأتي تلك البيانات في وقت كانت تتوقع الأسواق، أن يبدأ الاقتصاد الصيني في الانتعاش نسبيا، مع إقرار الحكومة خطة جديدة تتضمن تعديلات بشأن سياسة «صفر كوفيد»، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالوباء.

وأعلنت الصين مؤخرا، إجراءات لتحفيز البناء والنشاط الصناعي، وضخ بنك الشعب الصيني، 85 مليار يوان صيني، عبر إعادة الشراء العكسي في أحدث جهوده لدعم السيولة، بعد وقت قصير من خفض نسبة الاحتياطي بمقدار 25 نقطة أساس لتحفيز نمو الائتمان.

وتراجعت العقود الآجلة لحديد التسليح بشكل حاد إلى مستوى 3900 يوان صيني من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 4010 يوان صيني في 16 ديسمبر، حيث أعاقت الإصابات المتزايدة بكوفيد في المدن الصينية الكبيرة الآمال، في انتقال أكبر مستهلك في العالم لإعادة فتح اقتصاده، رغم إجراءات الإغلاق المخففة.