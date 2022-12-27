طريقة تأمين الطفل عند اصطحابه في السيارة.. «احذروا الجواكت المنفوخة»

قال الدكتور أسامة حسين، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه يجب تعليم الأطفال الالتزام بحزام الأمان داخل السيارة، سواء على الطرق السريعة أو داخل المدن، لأن التصادم بين السيارات حتى عند السير على السرعة البطيئة يكون خطيرا عليهم.

تحذير من «الجواكت» المنفوخة داخل السيارة

وأضاف «حسين» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» على فضائية «Ten»، أنه يمكن إعطاء الطفل لعبة لحين التعود على ربط أحزمة السيارة، محذرًا من ارتداء الأطفال لـ«جوات منفوخة»، لأنه قد لا يتيح ربط حزام الأمان، و«يتزحلق» من على جسم الطفل.

الطريقة المثلى لتأمين الطفل داخل السيارة

وأوضح استشاري طب الأطفال وحديث الولادة، أنه لتلافي برودة الجو يمكن خلع الجاكيت للطفل لربط حزام السيارة جيدًا وتغطيته بالجاكيت أو ببطانية مخصصة للأطفال، حتى لا يكون هناك عائق بينه وبين الحزام، لافتًا إلى أن الملابس الخشنة والتي تحتوي على فرو غير آمنة سواء على الأطفال أو الكبار، مؤكدًا ضرورة التزام الأطفال الأصغر سنًا بكرسي السيارة المخصص لهم.