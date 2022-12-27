النفط يصل إلى أعلى مستوياته خلال 3 أسابيع في الصين

سجلت الصين، اليوم، ارتفاعا ملحوظا في إنتاج النفط الذي وصل إلى أعلى مستوياته خلال 3 أسابيع، بعدما أعاد أحدث تخفيف لقيود كورونا الآمال في تعافي الطلب على الوقود، وبفضل دعم إضافي من خفض إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة بسبب العواصف الشتوية، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

إعفاء إجراءات الحجر الصحي في الصين بدءا من 8 يناير

من جهتها، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس، إنّ بكين ستعفي القادمين من الخارج من إجراءات الحجر الصحي، اعتبارًا من يوم 8 يناير المقبل، في إطار إجراءات تخفيف القيود على الحدود المغلقة إلى حد كبير منذ عام 2020.

ارتفاع سعر خام برنت بنسبة 0.3%

وارتفع سعر خام برنت 22 سنتا، أي ما يعادل 0.3%، ليصل إلى 84.14 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات، ليصل إلى 79.63 دولار للبرميل.

وفي هذا الصدد، قال نعيم إسلام، محلل في شركة «أفاتريد»، وهي وسيط مالي لسوق تداول العملات الأجنبية ومقرها أيرلندا، إن المتعاملين والمستثمرين كانوا يتطلعون إليه، مسلطا الضوء على خطة الصين بشأن الحجر الصحي.

ارتفاع إنتاج النفط في الصين نتيجة اضطراب الإمدادات بأمريكا

وأكد كازوهيكو سايتو كبير المحللين في «فوجيتومي سيكيورتيز»، أنّ النفط استمد الدعم من اضطراب الإمدادات في أمريكا بسبب العواصف الشتوية التي تشهدها حاليا، مضيفا أنه من المتوقع أن يتحسن الطقس في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ما يعني أن موجة الصعود في الصين قد لا تستمر طويلا.

ومنذ يوم الجمعة، أغلق نحو 1.5 مليون برميل من الطاقة الإنتاجية اليومية لمصافي الولايات المتحدة، حيث قلص إنتاج النفط والغاز بسبب العاصفة الثلجية.