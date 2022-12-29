إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بقنا

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بين نجع حمادي - فرشوط، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

بلاغ بالحادث

وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي الغربي في قنا، بناحية مدخل قرية العركي الصحراوي الغربي، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية و4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي المركزي.

ورفع قسم الاستقبال في مستشفى نجع حمادي المركزي، درجة الاستعداد القصوى لعلاج المصابين الستة الناجمين عن الحادث وهو انقلاب سيارة ملاكي بيجو.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكلفت بتقرير إدارة مرور قنا حول أسباب الحادث.

حادث نجع حمادي

في سياق منفصل، استقبل مستشفى قنا العام اليوم، 4 مصابين أصيبوا انقلاب سيارة ملاكي أيضا في نجع حمادي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وخرج منهم 3 مصابين من المستشفى فيما تبقى الخامس لتلقى العلاج.