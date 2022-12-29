صابر الرباعي لـ أنغام: والدي علمني الموسيقى ووالدتي كانت تغني

قال الفنان صابر الرباعي، إن والده علمه الموسيقى، وكانت والدته تغني أحيانا، متابعا: «أعيش في صفاقس وهذه المحافظة تحب الجلسات العائلية، فمن يجيد العزف يعزف ومن يجيد الغناء يغني في إطار العائلة، وأنا خرجت من هذه البيئة».

الموهبة تظهر بالفطرة

وأضاف صابر الرباعي، خلال لقاء ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أن الموهبة تظهر بالفطرة عند الأشخاص وليس من خلال التعلم، ولكن يمكن إنماء ملكة الإبداع والموهبة بالدراسة والتفاصيل المعينة «إما أنك تكون بتعرف تغني أو لا».

وأوضح أن الموسيقى بالنسبة له بحر، لا ينتهي الحديث عنه، كما أن التفاصيل في الأغنية بالنسبة له مهمة للغاية، فلابد أن يكون هناك «لينك» بين المغني والعازفين واللحن والكلمة، ليدخل المغني في عالمه الخاص.

وأشار إلى أن الموسيقى بالنسبة له شيء مهم، والأخطاء لابد أن يجرى معرفتها لتداركها فيما بعد، متابعا «مش بحب أكون مؤدي أو أغني وخلاص، وأقول دائما بأن حفلتي هي البروفة والحفلة الرسمية للناس، ومن المهم دراسة هذه التفاصيل».