كهرباء البحيرة: 98.7% نسبة التحصيل النقدي من المنازل والمحال التجارية

قال المحاسب عادل إسماعيل نائب رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء للشؤون المالية والتجارية، إن إجمالي عدد العدادات مسبوقة الشحن بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء يبلغ 920 ألف عداد مسبوق الدفع، لافتا الي أن نسبة التحصيل بالقطاع المنزلي والتجاري بنطاق عمل الشركة خلال العام المالي 2021/2022 بلغت 98.74% لافتا إلى أن نسبة التحصيل في القطاع الخاص وكبار المستثمرين بلغت 98.33%.

تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب

وأكد أن من أهم أسباب ارتفاع نسب التحصيل في الشركة هو تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب بناء على توجيهات المهندس طارق عبدالشافي رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لافتا الي أن نسبة الفـقـد فـي الطـاقـة الكهربـائيـة في الشركة بلغت نسبـة 21.71% للعام المالي 2021 /2022 مقابل 20.91 % العام السابق 2020/2021 علما بأن نسبة الفقد المستهدفة 12%.

إجمالي التحصيل النقدي من القطاع الخاص والري الجماعي بلغ 98.3%

- بلغت نسبة إجمالي نسبة التحصيل النقدي من المنازل والمحلات التجارية 98.74% خلال العام المالي 2021/2022 مقابل نسبة 100.2% بالعام السابق لافتا إلى أن نسبه إجمالي التحصيل النقدي من القطاع الخاص والري الجماعي للإصدار بلغت نسبة 98.33% من الإصدار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل نسبه 99.94% بالعام السابق وان إجمالي التحصيل النقدي بجميع الأغراض بلغ بالعام المالي2021/2022 مبلغ 9723.076 مليون جنيه مقابل مبلغ 8534.987 مليون جنيه متحصلات العام المالي 2020/2021 بزيادة قدرها 1188.089مليون جنيه وبلغ إجمالي المحصل نقدي وتسويات من جميع الأغراض بالعام المالي 2021/2022 مبلغ 10837.793 مليون جنيه مقابل مبلغ 9670.149 مليون جنيه بالعام المالي 2020/2021.

المرور الشهري على العدادات اوقف سرقات التيار

وأشار إلى أن الشركة نجحت في القضاء على شكاوى المواطنين من فواتير الإستهلاك نتيجة التعاون مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى يعتمد على التقاط صورة للعداد وضمان إحضار قراءة دقيقة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشترك لافتا الي إن إسناد مهمة المرور شهرياً على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع جنباً إلى جنب مع تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية بشركات التوزيع، ساهم في رفع نسب التحصيل بالشركة وزيادة معدلات الشحن و أن المرور الشهري لعب دوراً هاماً في وقف سرقات التيار لمستخدمي العدادات مسبوقة الدفع.