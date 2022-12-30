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وزير التعليم يحسم الجدل حول إلغاء دراسة «القصة» في الثانوية العامة

كتب:

أميرة فكري
03:06 م | الجمعة 30 ديسمبر 2022
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حسم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل الدائر حول دراسة «القصة»، في الثانوية العامة، سواء في مادة اللغة العربية أو الإنجليزية.

كلمته جاءت في جروب حوار مجتمعي 

وقال وزير التربية والتعليم، عبر «جروب حوار مجتمعي»، إن دراسة القصة للثانوية العامة سواء في اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية هدف مهم، ولا يجوز التفاوض حوله.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن القصة لم يتم إلغاؤها في أي سنة سابقة، ويمكن الرجوع لأمثلة تضمنت أسئلة في القصة خلال السنوات الماضية، وسوف يتم نشر نموذج امتحان في الفصل الدراسي الثاني، لتدريب الطلاب عليه.

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