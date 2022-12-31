طقس بارد في شمال سيناء اليوم.. وطبيب يحذر من «لفحة البرد»

يسود طقس بارد في مدن وقرى شمال سيناء، منذ مساء أمس وحتى اليوم، بجميع المناطق برغم بزوغ شمس النهار واختفاء الغيوم.

وتشهد المنطقة انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، بما يسمى الأربعينية، وهي 40 يوما تكون فيها برودة الجو أوقات الصباح شديدة جدا، وتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، ثم تعاود الارتفاع قليلا في الظهيرة حتى أول ساعات المساء.

انخفاض درجات الحرارة

بدوره أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش أن درجات الحرارة في مدن وقرى شمال سيناء وصلت إلى 16 درجة مئوية، وهي أقل الدرجات التي تصل لها هذا الأسبوع، متوقعا أن تخفض درجات الحرارة مجددا خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن جهة أخرى، حذر الدكتور مسعد زيدان، رئيس قسم الباطنة بمستشفى العريش العام، في بيان له، المواطنين من التعرض لبرودة الجو والرياح الباردة، مشيرا أن ذلك قد يتسبب في نزلات برد قاسية.

تحذير من إصابة الأطفال بالبرد

وحذر رئيس قسم الباطنة الأمهات من ترك الأطفال بملابس مبللة أو فتح النوافذ أوقات المساء، وتعرض الأطفال إلى لفحات البرد التي تأتي أوقات المساء والصباح، مشيرا أن العديد من الأطفال والكبار يأتون إلى قسم الاستقبال بمستشفى العريش بسبب الإصابة بنزلات برد، ومنها حالات قاسية يتم حجزها بأقسام المستشفى الداخلية.