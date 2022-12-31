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ضبط 69 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومريم جاد
12:07 م | السبت 31 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 69059 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

13833 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

245 مخالفة السير بدون تراخيص.

8 دراجات نارية مخالفة.

24 مخالفة موقف عشوائي.

4)مخالفات شروط الترخيص .

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات ومريم جاد