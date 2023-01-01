صاحب اللوحة الفائزة بمسابقة إبداع بكفر الشيخ: تضم تعبيرات تميز الشخصية المصرية

عبر الطالب أحمد محمد عبد الغني، الطالب بكلية التربية الفنية عن سعادته بحصوله على المركز الأول في التصوير المائي في مسابقة إبداع 11 نظمتها جامعة كفر الشيخ مؤخرا، على مشاركته بلوحة «العمر الأخير»، حيث نظمت الجامعة معرضا فنيا للفنون التشكيلية للأعمال المشاركة من الكليات المختلفة

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»: لوحتي باسم العمر الأخير last life، وركزت فيها على إبراز التفاصيل الدقيقة جدا، وقصدت نقل صورة يحبها الجميع وهي الرجل العجوز، وتضم تعبيرات تميز الشخصية المصرية، والأقرب الفلاح المصري، وما مر به من تجارب أصقلته، حتى نرى آثار التعب تظهر علي وجهه.

العمل الفائز بمسابقة جامعة كفر الشيخ

العمل الفائزة مقاس 40X 50 ، واستخدمت خامة الألوان المائية «أكوريل»، وتم العمل عليه في بعض أنواع الإضاءة حتى تكون واقعية كما نراه في العيون وتدريجات البشرية، اول مشاركة بهذه اللوحة في معرض طيف بالإسكندرية.

وأحمد محمد (21 سنة) الطالب في الفرقة الثالثة بكلية التربية النوعية كفر الشيخ يعيش في مركز البرلس مدنية بلطيم، اكتشف موهبته في الرسم في عمر الرابعة من المرحلة الابتدائية.

وقال: بدأت في التقليد كنت أنقل الأشكال وخصوصا الشخصيات الكرتونية وكنت استخدم الألوان الملونة فقط حتي وصلت الي المستوي المرفق في الصور حاولت الاعتماد علي نفسي دون مجموعات تقوية (كورسات) وأجد تشجيعا من الأسرة، وتوفر لي أسرتي الخامات اللازمة، الرسم لي هو خروج من عالم السلبية إلى الراحة النفسية لتحقيق السلام الداخلي.