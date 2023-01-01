«مزار الخالدين» بالعاصمة الإدارية يجمع رفات عظماء مصر.. مركز ثقافي ومتحف

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، أحدث مشروعاته بعنوان «مزار الخالدين»، والذي يهدف لتخليد ذكرى من أبدعوا وساهموا في رسم ملامح هذا البلد العظيم، من خلال جمع رفاتهم في مكان واحد وإتاحة فرصة للأجيال الحالية والقادمة للاطلاع على إنجازاتهم.

«مزار الخالدين» وتعزيز البعد الثقافي والهوية

وأعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري خطته لعام 2023، مشيرا إلى أنه تقدم بمقترح «مزار الخالدين» كامتداد لمشروعات «ذاكرة المدينة»، و«عاش هنا»، و«حكاية شارع»، و«لحظات»، مشيرا إلى أن الدرسة خلصت إلى اختيار العاصمة الإدارية مقرا للمشروع لما تحمله من قيمة مستقبلية.

وتتمثل أهمية المشروع في تعزيز البعد الثقافي والهوية، من خلال دمج أنواع المعرفة المقدمة في المزار بفكرة المناطق المفتوحة، وتحويله لواجهة سياحية.

مركز للزوار ومتحف

كما اقترح جهاز التنسيق الحضاري، أن يشمل المشروع مركزا للزوار ومتحفا يضم الكنوز العلمية والفنية والأدبية لشخصيات مؤثرة في بناء تاريخ مصر القديم والحديث، وكذلك قاعات تحكي تاريخ الشخصيات ونصب تذكاري يعبر عن هوية وفكرة المشروع.

وأشار الجهاز إلى تشكيل لجنة من المعماريين والمتخصصين لإعداد كراسة شروط وطرحها كمسابقة والإشراف على المشروع، على أن يتم اختيار عظماء مصر من خلال لجنة بالمجلس الأعلى للثقافة ومجلس الشورى والمراكز ذات الصلة.