أخبار البابا تواضروس أول أيام 2023: لقاءات مختلفة واستقبال وفد القضاة

مع أول أيام العام الجديد، نشر المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية، أهم الزيارات الرعوية للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي ترأس القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، لتوديع العام الميلادي 2022 واستقبال العام الجديد 2023، وشارك قداسته الصلاة عدد كبير من أبناء الكنيسة.

البابا يلتقي الآباء أساقفة العموم الذين يخدمون بالإسكندرية

عقد البابا لقاءً صباح اليوم في المقر البابوي بالإسكندرية الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية مع الآاء الأساقفة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالاسكندرية (قطاع وسط).

عرض الآباء على البابا تقريرًا عن الخدمة بقطاعات الخدمة الأربعة بالإسكندرية عن العام المنقضي 2022 ، كما ناقشوا رؤية وخطة الخدمة والعمل الرعوي خلال العام الجديد.

البابا يستقبل وفد نادي القضاة بالإسكندرية

التقى البابا تواضروس، صباح اليوم بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وفدًا من نادي القضاة بالإسكندرية برئاسة المستشار سعد السعدني رئيس النادي.

رحب البابا بالضيوف متمنيًا لهم عامًا سعيدًا وتحاور معهم في عدة موضوعات، ومن جانبه شكر رئيس النادي قداسته على الدعوة والزيارة المفرحة، وتبادل الطرفان الهدايا التذكارية والتقطوا بعض الصور.

حضر اللقاء الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

البابا يستقبل وفد الأمانة العامة للمدارس المسيحية بالإسكندرية

استقبل البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وفدًا من مديري ومسؤولي ورهبان وراهبات مدارس الأمانة العامة للمدارس المسيحية بالإسكندرية، برئاسة القمص أنطونيوس غطاس وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية والأمين العام للمدارس الكاثوليكية بمصر والشرق الأوسط سابقًا.

حيث رحب البابا بالحضور جميعا وتمنى لهم عامًا جديدًا سعيدًا، وألقى كلمة عن بهجة الميلاد وعلاماته المفرحة، ودور المدارس المسيحية في نشر التعليم الواعي والمشاركة في تنشئة جيل واعٍ مثقف.

حضر اللقاء الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.