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قناة الحياة تعرض تقريرا عن كوبري المعهد الديني بقرية برنبال بكفر الشيخ

كتب:

شريف سليمان
06:32 م | الأحد 01 يناير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة «الحياة»، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «تواصل العمل بكوبري المعهد الديني أعلى ترعة الرشيدية بقرية برنبال التابعة لمركز مطوبس» في كفر الشيخ.

طول كوبري المعهد الديني

وذكر التقرير، أنّ كوبري المعهد الديني يربط المدخل الرئيسي لقرية برنبال بطريق مطوبس - الخليج، كما يعبر الكوبري ترعة الرشيدية بطول 18 مترا وعرض 10.5 أمتار.

50 فرصة عمل يوميا

ووصلت نسبة التنفيذ لكوبري المعهد الديني بقرية برنبال 40%، كما يوفر العمل في كوبري المعهد الديني 50 فرصة عمل يوميا.

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