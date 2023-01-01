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لبنى عسل عن تصدر قناة الحياة تريند تويتر: خبر أسعدنا كثيرا

كتب:

محمد متولي
07:27 م | الأحد 01 يناير 2023
الإعلامية لبنى عسل

الإعلامية لبنى عسل

أشادت الإعلامية لبنى عسل، بخبر موقع «الوطن» عن تصدر فضائية قناة الحياة تريند تويتر، أمس، على خلفية إذاعة شبكة تليفزيون الحياة حفلات نجوم الوطن العربي، خلال الاحتفالات التي أقيمت بالأمس، وأذاعتها الشبكة بشكل حصري في ليلة رأس السنة 2023.

خريطة استثنائية للقناة 

وقالت لبنى، خلال تقديمها برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، إن شبكة القناة نجحت في تصدر تريند موقع تويتر بفضل الخريطة الاستثنائية التي بدأتها الفضائية على مدار يوم أمس، وجرى فيها عرض الكثير من العروض الفنية والغنائية بالأمس: «تصدرنا للتريند بيسعد كل حد شغال في شبكة تليفزيون الحياة».

واستطردت: «حسينا أن الجهد والفكر اللي إحنا من خلاله قدرنا نعمل يوم مختلف إمبارح ونسعد حضراتكم ويكون ده رد الفعل والناس تكون متابعة وشايفه الشغل ومقدراه، وعروضنا الفنية بالأمس كانت غنائية وفنية لكل نجوم مصر والوطن العربي اللي اتجمعوا على شبكة تليفزيون الحياة، وفي نهاية اليوم استضاف الزميل الإعلامي عمرو الليثي الفنان عمر كمال». 

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بقلم محمد متولي