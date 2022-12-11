قصف أوكراني بصواريخ «هيمارس» على مطعم «بريفال أخوتنيكا» في «ميليتوبول»

أسفر قصف أوكراني بصواريخ «هيمارس» الأمريكية، مطعما «بريفال أخوتنيكا» في مدينة «ميليتوبول» بمنطقة «زابوريجيا» جنوب شرقي أوكرانيا، عن مقتل شخصين اثنين وإصابة 10 آخرين وتدمير المركز بالكامل، وقال يفجيني باليتسكي القائم بأعمال حاكم «منطقة زابوريجيا» التي ضمتها موسكو في وقت سابق إلى أراضي الاتحاد الروسي على إثر استفتاء: يتم تقديم كل المساعدة الطبية اللازمة للمصابين.

وصول 4 صواريخ إلى أهدافها

وأشار باليتسكي، عبر «تليجرام»، إلى وصول 4 صواريخ إلى هدفها. وكان عضو المجلس الرئاسي لإدارة «زابوريجيا» الإقليمية، رئيس حركة «نحن مع روسيا» فلاديمير روجوف، قال في وقت سابق، إن القوات الأوكرانية استهدفت مطعما بصواريخ «هيمارس» الأمريكية، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة، وأُسقط صاروخان أوكرانيان.

وفي جمهورية «لوجانسك» الشعبية، قصفت القوات الأوكرانية، بـ4 صواريخ هيمارس» على مدينة «ستخانوف»، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

انقطاع الكهرباء عن جميع المرافق غير الحيوية بـ«أوديسا»

وفي «أوديسا» الواقعة جنوب أوكرانيا، انقطعت الكهرباء عن جميع مرافق البنية التحتية غير الحيوية في المدينة الساحلية بعد إطلاق روسيا طائرات بدون طيار «مسيرات» لضرب منشآت الطاقة، وفقا لـ مسؤولون محليون.

وفي وقت سابق، قال الجيش الأوكراني عبر «فيسبوك»، إلى إطلاق 15 من الطائرات المسيرة، على أهداف في «أوديسا» و«ميكولايف»، 10 منها تم إسقاطها، فيما أوضح مكتب «المدعي العام» الأوكراني إن طائرات مسيرة إيرانية «شاهد-136»، أصابت منشأتين للطاقة في «أوديسا».

وأسفر الهجوم الروسي عن أضرار بجزء كبير من المنطقة المحيطة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن أكثر من 1.5 مليون مواطن بلا كهرباء في «منطقة اوديسا» بسبب الضربات الروسية، مضيفا أن هناك حاجة لعدة أيام لاستعادة جزء من التيار الكهربائي.

الرئيس الأوكراني: تضرر حوالي 40% من البنية التحتية للطاقة

وأضاف زيلينسكي، أن نظام الطاقة في أوكرانيا بعيد جدا عن الطبيعي. وكان الرئيس الأوكراني، أشار في وقت سابق، إلى تضرر حوالي 40% من البنية التحتية للطاقة في البلاد.وقال زيلينسكي، إن النرويج خصصت 100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة.

وفي النمسا، اتهم نائب مستشار البلاد السابق هاينز كريستيان ستراش، «الاتحاد الأوروبي» ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية «CIA» بتأجيج الأزمة الأوكرانية، مشيرا أمام تجمع حاشد في العاصمة «فيينا»، إلى الدور النشط لـ«سي آي أيه» في أحداث كييف 2014.

وفي بلغاريا، منعت السلطات مسيرة مؤيدة لروسيا في «صوفيا» نظمتها منظمة «المبادرة المدنية الوطنية من أجل سيادة بلغاريا»، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

اقتصاديا، ناقش نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، خلال مكالمة هاتفية مع نائب وزير «الخزانة» الأمريكي والي أدييمو، قضية ناقلات النفط العالقة في «البوسفور» و«الدردنيل»، فيما رفضت «أنقرة»، التنازلات وتخفيف متطلبات الوضع.

وأكد مصدر لوكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، أن ضمانات سلامة الملاحة وحياة السكان المحليين في البوسفور أمر مهم للسلطات التركية.