وزارة الدفاع الأوكرانية: روسيا شنت 51 غارة جوية على البلاد خلال 24 ساعة

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن روسيا شنت خلال الـ 24 ساعة الماضية،51 غارة جوية على أوكرانيا، باستخدام 44 مُسيرة من طراز «شاهد -136»، تم إسقاطها جميعًا من قبل وحدات قوات الدفاع الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، هاجمت طائرة «مسيرة» أوكرانية، منطقة كليموفسكي بمقاطعة «بريانسك» الروسية، ما أسفر عن تضرر منشأة إمداد الطاقة.

ودمرت بطارية من مدافع هاوتزر «جياتسينت بي» من عيار 152 ملم تابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، باستخدام، 4 قذائف، مجموعة من المركبات المدرعة الأوكرانية في اتجاه «زابوريجيا» التي ضمته «موسكو» في عام 2022، إلى أراضي الاتحاد الروسي على إثر استفتاء.

ستولتنبرج: روسيا تستعد لهجوم بري واسع

وكان الأمين العام لحلف شمال الاطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، قال في وقت سابق، إن روسيا تستعد لهجوم بري واسع، مشيرا إلى أن موسكو لا تنوي التراجع عن أهدافها في أوكرانيا.

من جانبه، قال رئيس معهد أوروبا الشرقية التابع لكلية «ستوكهولم للاقتصاد» السويدية، ثوربيورن بيكر، إن من أسباب استقرار اقتصاد روسيا أمام العقوبات الغربية المفروضة ضد «موسكو»، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وجود دخل مالي كبير من بيع النفط والغاز.

وأضاف بيكر، في مقابلة مع قناة «إس في تي» التلفزيونية السويدية، أن السبب الثاني يتمثل في التصرف الحكيم من جانب «البنك المركزي الروسي»، الذي تعامل بسرعة مع المشاكل التي ظهرت في قطاع المال بعد فرض العقوبات، مشيرا إلى أن السبب الثالث، هو الاستفادة من تجربة الأزمات السابقة «1998-الأزمة المالية العالمية 2008-انخفاض أسعار النفط في 2014»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.