بشكل مضمون وآمن.. كيف تحصل على عائد يتجاوز 1400 جنيه شهريًا؟

بإمكان الراغبين في الحصول على عائد شهري يتجاوز 1400 جنيه الآن، التقدم بطلب شراء لأعلى شهادات القطاع المصرفي، المطروحة في بنكي «مصر والأهلي المصري»، بعائد 17.25% سنوياً، وشراء تلك الشهادات بمبلغ 100 ألف جنيه، ليحصل المشتري بذلك على 17250 جنيه عائداً على السنة ككل.

1437.5 جنيه شهرياً

يصرف العائد للشهادة ذات الآجال 3 سنوات، كل سنة، وبتقسيمه على أشهر العام يصبح نصيب الشهر الواحد مبلغ 1437.5 جنيه، وهو ما يكفي لقضاء احتياجات الأفراد وإعاناتهم جنباً إلى جنب مع موارد نقدية أخرى كالراتب الشهري أو المعاش.

الشهادة في البنوك المصرية

وأتاحت بنوك الأهلي المصري، مصر، والقاهرة، شهادة الـ 17.25% لمدة 3 سنوات، لتصبح بذلك أعلى شهادة مرتفعة العائد في القطاع المصرفي، بعد إغلاق الاكتتاب في شهادات الـ 18% التي سبق أن طرحها من بنكي مصر والأهلي في مارس الماضي.

حد أدنى 1000 جنيه

ويمكن شراء شهادة الـ 17.25% بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن الاقتراض بضمانها، على ألا يجوز كسر الشهادة قبل مضي 6 أشهر على الأقل من تاريخ الإصدار.

8 % زيادة خلال 2022

وفي عام 2022، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 8%، خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية، كان آخرها في ديسمبر الماضي، حينما رفعت اللجنة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض.