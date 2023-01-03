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«الزراعة»: الإفراج عن 287 ألف طن أعلاف بـ143 مليون دولار الأسبوع الماضي

كتب:

محمد أبو عمرة
11:27 ص | الثلاثاء 03 يناير 2023
وزير الزراعة

وزير الزراعة

صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأنَّه تمّ الإفراج عن 287 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 143 مليون دولار، وذلك في إطار جهود الدولة في الإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، ووفقًا لما أعلنه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف وزير الزراعة، أنَّ الإفراج شمل 212 ألف طن من الذرة بحوالي 84 مليون دولار، وحوالي 75 ألف طن من فول الصويا بقيمة 57 مليون دولار وأيضا إضافات اعلاف بحوالي 2 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تمّ الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 29 ديسمبر 2022) 1.714 مليون طن منها 1.183 مليون طن ذرة، و531 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي 856 مليون دولار.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.