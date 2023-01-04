«الأرصاد»: تكاثر السحب الممطرة على السواحل والقاهرة الكبرى

أكدت هيئة الارصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الممطرة صباح اليوم، بدءًا من شمال البلاد وصولًا الى القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، ومصر الوسطى وصولًا الى محافظات شمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأضافت الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ الأمطار المتوقعة اليوم على الأماكن الذكورة، ستكون بين متوسطة ومتفاوتة الشدة، وتمتد إلى وسط سيناء ومدن القناة، وخليج السويس، مع استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة أحيانًا على محافظات شمال ووسط الصعيد.

وتابعت «الأرصاد» أن الطقس سيكون لطيفًا على شمال البلاد وصولًا إلى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 20 - 14

- شبين الكوم 20 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17