آخر مستجدات مشروعات «الإسكان» بمدينة حدائق العاصمة (صور)

تعد مدينة حدائق العاصمة، إحدى مدن الجيل الرابع، يحدها من الشمال خط سكة حديد (القاهرة - السويس)، ومن الجنوب طريق السويس الصحراوي، ومن الشرق طريق وصلة أم قمر، ومن الغرب الطريق الدائري الإقليمي، وتبلغ المساحة الإجمالية لها 29435.5 فدان، والتى تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر مستجدات مشروعات «الإسكان» بمدينة حدائق العاصمة، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق وجهاز مدينة حدائق العاصمة.

آخر مستجدات مشروعات «الإسكان» بمدينة حدائق العاصمة

- تم تنفيذ أكثر من 90 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».

- تم حتى الآن تخصيص 21600 وحدة سكنية للمواطنين من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى.

- تم تسليم آلاف الوحدات السكنية لمستحقيها داخل المدينة.

- تم وجاري تنفيذ عشرات المشروعات الخدمية داخل المدينة.

- تشمل المشروعات الخدمية بمدينة حدائق العاصمة: «مدارس، حضانات، وحدات صحية، ملاعب، مراكز شباب، مخابز، أسواق تجارية، المسجد، الكنيسة».

- جاري تنفيذ عدد من مشروعات المرافق المختلفة داخل المدينة.

- تتضمن مدينة حدائق العاصمة خدمات إقليمية وترفيهية بمساحة حوالي 2000 فدان.

- تضم المدينة أنشطة ترفيهية، ثقافية، سياحية بمساحة حوالي 600 فدان.

- كما تضم المدينة مناطق إدارية وتنموية ومركز مال وأعمال، وجامعات ومناطق متعددة الاستخدام بمساحة حوالي 600 فدان.

- تضم المدينة مناطق صناعية ومشروعات استثمارية بمساحة حوالي 3000 فدان.

- تشمل المدينة ومحاور خضراء ومناطق لوجيستية ومشروعات سياحية بمساحة حوالي 1300 فدان.

- تضم المدينة أراضى استثمارية متكاملة (مشروع كومباوند نور) بمساحة 5000 فدان.

- تضم المدينة مناطق إسكان متنوعة الكثافة بمساحة حوالي 8500 فدان.

- تضم المدينة مناطق خدمات على المستويات التخطيطية المختلفة للمدينة.