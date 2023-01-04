«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار من القاهرة إلى الصعيد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم على عدد من المناطق المتفرقة على محافظات الجمهورية، بداية من محافظات شمال البلاد وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه ووفقا للصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية، تتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الغربية للبلاد وتمتد إلى شمال الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الدلتا، والسواحل الشرقية للبلاد، ومدن القناة وخليج السويس، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة أحيانا وبشكل متقطع.

وتابعت هيئة الأرصاد، أنّه مع بداية موسم الأمطار في شتاء 2023، تتأثر البلاد بمنخفض جوي قادم في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة تكاثر السحب الممطرة والرعدية أحيانا على السواحل الغربية والشرقية وصولا إلى شمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 20 - 14

- شبين الكوم 20 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23 - 17