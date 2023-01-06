صاحبة ورشة «كيان» بسوهاج بعد تكريم الرئيس: خلى عندي طاقة أكبر

خطوات واثقة ترجلت بها الفتاة العشرينية، إلى منصة التكريم، بعد أن أعلن اسمها كإحدى النماذج المتميزة لرائدات الأعمال في الصعيد، فرحة عرامة احتلت ملامح «هيام»، خلال مصافحتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتسلمها درع التكريم منه.

طاقة أمل كبيرة

لم تكن تتوقع هيام عبد السميع، صاحبة ورشة «كيان» للمفروشات، المكرمة كإحدى النماذج المتميزة لرائدات الأعمال في الصعيد ومثال ملهم للعديد من شباب مصر، أن ينضم اسمها ضمن قائمة المكرمين من الرئيس السيسي، خلال زيارته لقرية «أم دومة» بمحافظة سوهاج.

تقول هيام لـ«الوطن»: «مكنتش متوقعة التكريم، وفرحت جدا جدا بيه، وخلى عندي طاقة أني أكمل في مشروعي، وأتوسع فيه أكتر».

بداية ورشة «كيان»

بعد أن انتهت من مرحلة الثانوية العامة، التحقت «هيام» بكلية التمريض تحقيقا لرغبة والديها، لكنها كانت دائما ترى نفسها في مكان آخر، ومجال يثير شغفها، وهو فن الخياطة، رغم أنها لم تكن تدري عن فنونه أي شيء، لذلك قررت أن تتعلم بذاتها.

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأحد الأساتذة، بدأت تعلم فن الخياطة، لتحقيق شغفها، ومنذ عامين افتتحت مشروعها «كيان» للمفروشات والستائر من المنزل، الذي كان بداية أمل لها، ولمعظم فتيات مركز «طهطا» بمحافظة سوهاج.

تحكي: «أنا ممكن أقعد أشتغل 12 ساعة على ماكنة الخياطة، أنا والبنات معايا، ومبزهقش أبدا، لأن دي الحاجة اللي بحبها، ونفسى كل البنات تشتغل اللى بتحبه، لأن ده اللى هتنجح فيه».

ريادة الأعمال

مع بداية إطلاق مشروع «كيان»، التحقت ابنة سوهاج، ببرنامج «مسار» لدعم ريادة الأعمال في الصعيد، وتلقت خلاله تدريبات عديدة، فضلا عن تدريبات الخياطة، متمنية تطوير مشروعها وتعيين سيدات قريتها ليعملن معها، لزيادة الطاقة الإنتاجية، وفتح محل خاص بها، وكذلك التوسع خارج محافظتها، والوصول باسم «كيان» إلى مختلف محافظات مصر.