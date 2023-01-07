أستاذ اقتصاد زراعي: 65% نصيب الصعيد من مشروع 1.5 مليون فدان

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مشروعات التنمية يجب أن تكون متوازنة على عدة أصعدة سواء قطاعيا أو جغرافيا، بحيث تحصل الأقاليم المختلفة على نصيبها من التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة، ومن هنا كان تركيز القيادة السياسية في الدولة منذ عام 2014 على أن يحصل الصعيد على نصيبه من تلك الاستثمارات بشكل كبير وهذا ما يحدث بالفعل.

توشكى الخير وشرق العوينات

وقدم «فكري»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية منة فاروق، مثالا بالشق الزراعي، إذ يقع 65% من مشروع 1.5 مليون فدان في محافظات الصعيد، وتحديدا في الجيزة والمنيا وبني سويف وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد، بجانب مشروعات أخرى مثل «توشكى الخير» وشرق العوينات.

وأوضح أن «حياة كريمة» مشروع ضخم يحقق الخير للريف المصري بشكل كبير، وتشير مختلف تقديرات التنمية البشرية إلى أن نسب الفقر تكون أكثر بالصعيد وريفه تحديدا، ومن هنا انطلقت هذه المبادرات من خلال إنشاء مختلف المنشآت المهمة في قرى الصعيد، مثل تطوير وإنشاء الوحدات الصحية ومراكز الشباب والمجمعات الزراعية.

توجيه 25% من الاستثمارات العامة إلى الصعيد

وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن محافظات الصعيد تشهد تنمية شاملة على جميع الأصعدة، حيث حصلت على 25% من إجمالي الاستثمارات العامة في هذا السياق، ولا أحد يستطيع إنكار هذه النهضة بالصعيد، والذي يملك العديد من الموارد ولكن ما كان ينقص الأمر هو البدء في استغلالها والانطلاق بها لتحقيق تنمية مستدامة مستقبلية.