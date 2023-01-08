اليوم.. اختبارات المتقدمين لوظيفة «محصل» بشركة المياه بدمياط

أعلن قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عبر منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه سيتم اليوم الأحد 8 يناير 2023 انعقاد اختبارات المحصلين بالعمولة وفقا لإعلان المسابقة رقم 2 لسنة 2022 على أن تجرى الامتحانات على 3 فترات للمتقدمين لشغل الوظائف بداية من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظيفة محصل بالعمولة 2022

وحدد قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظيفة محصل بالعمولة وفقا لإعلان المسابقة رقم 2 لسنة 2022 كالاتي

- أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- ألا تقل نسبة النجاح في المؤهل عن 65% من المجموع الإجمالي.

- ألا يزيد السن عن 35 سنة في تاريخ الإعلان .

- يفضل أن يكون حاصلاً على دورات متخصصة في الكمبيوتر واستخدام الحاسب الآلي.

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة دمياط.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائيا.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل اختبار السموم والمخدرات.

- أن يكون حسن المظهر ويقبل العمل تحت ضغط.

- اجتياز الاختبارات التحريرية والعلمية والمقابلة الشخصية.

- الموافقة على تقديم إقرار بالضمانات المناسبة لشغل الوظيفة حال استيفاء المتقدم للشروط المحددة.

- يفضل من لديه خبرة في مجال العمل المطلوب.

المستندات المطلوبة في وظائف 202

وكشف قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط المستندات المطلوب إرفاقها بالاستمارة للمتقدمين لشغل وظيفة محصل بالعمولة وفقا لإعلان المسابقة رقم 2 لسنة 2022 كالآتي:

- المؤهل الدراسي

- شهادة ميلاد كمبيوتر

- بطاقة الرقم القومي

- شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها

- صحيفة حالة جنائية حديثة باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

- عدد 6 صور شخصية 4×6

- الدورات التدريبية وشهادات الخبرة لمن تتوافر فيه.