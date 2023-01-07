إصابة شاب بطلق ناري أثناء سيره في أحد شوارع دشنا بقنا

أصيب شاب بطلق ناري طائش، اليوم السبت، في مركز دشنا بمحافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بإصابة شاب بطلق ناري في دشنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد ورود بلاغ بإصابة شاب بطلق ناري أثناء سيره في أحد شوارع مدينة دشنا.

إسعاف قنا ينقل الشاب المصاب

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين إصابة حمزة عادل حسن، 30عامًا، بطلق ناري طائش أثناء سيره مدينة دشنا، وجرى نقله إلى مستشفى دشنا المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الجريمة، كما تم انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب إصابة الشاب.