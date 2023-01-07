طرح 5 أطنان أرز في معرض «أهلا رمضان» بالزقازيق.. سعر الكيلو بـ15 جنيها

قالت فايزة عبد الرحمن وكيل الوزارة لمديرية التموين بمحافظة الشرقية، إنه جرى طرح 5 أطنان من الأرز الأبيض، اليوم السبت، في معرض أهلا رمضان، بمدينة الزقازيق، ويباع سعر كيلو الأرز للبيع أمام المستهلكين بسعر 15 جنيها.

وتابعت وكيل الوزارة بالشرقية أن مديرية التموين تسعى جاهدة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة فضلا عن تحقيق كفاية للمواطنين منها، مشيرة إلى طرح 5 أطنان من الأرز الأبيض اليوم السبت، في معرض أهلا رمضان بالزقازيق، بسعر تسليم 14 ألفًا و500 جنيها كسعر الطن، ويعرض كيلو الأرز بسعر 15 جنيها للبيع أمام الأشخاص المترددين على المعرض، لافتة إلى توحيد الأسعار في جميع معارض وشوادر أهلا رمضان بالمحافظة.

وكانت مديرية التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية استعدت لاستقبال شهر رمضان بتجهيز معارض وشوادر أهلا رمضان موزعة على مدن ومراكز المحافظة، فضلا عن إطلاق سيارات تتوجه للقرى والعزب للاستفادة من أسعار السلع الغذائية المخفضة لجميع فئات المجتمع.

19 معرضا و38 شادرا

وكانت قد أعلنت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية عن إقامة عددا من معارض أهلا رمضان 2023 بالشرقية يصل عددها 19 معرضا، فضلا عن 38 شادرا، هذا بالإضافة إلى عدد 21 سيارة متنقلة محملة بالسلع الغذائية تتبع نفس خطة الأسعار لتجوب العزب والقرى.

سعر كيلو الأرز 15 جنيها في الهايبرات

ومن جهة أخرى، شارك عدد من الهايبرات والمحلات التجارية بمحافظة الشرقية مع مديرية التموين وغرفة التجارة الداخلية لاتباع خطة أسعار التموين وعرض المنتجات والسلع الغذائية داخلها للعملاء بنفس التخفيضات داخل معارض وشوادر أهلا رمضان، وتعرض خلالها سعر كيلو الأرز 15 جنيها.