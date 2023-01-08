رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، رفع درجة الاستعدادات القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية، والتي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة خلال 24 ساعة المقبلة، وذلك وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقال محافظ قنا، إنه تم تفعيل غرفة العمليات بالديوان العام للمحافطة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية، لمتابعة حالة الطقس في قنا، وما يتم من أحداث والتعامل معها بشكل فورى موجها بإرسال تقارير يومية إلى وزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظة.

مراجعة معدات التدخل السريع

كما شدد محافظ قنا على مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية، وكذلك معدات الإغاثة، والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي حدث طارئ، بهدف الحد من الخسائر المحتملة.

كما وجه بمراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية، مع ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة لاسيما شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإداراة المرور ومديرية الأمن والحماية المدنية، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.