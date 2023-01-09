تفاصيل الأسعار في معرض «أهلا رمضان» بالأقصر.. خصومات وعروض مميزة

شهدت محافظة الأقصر، افتتاح عدد من معارض «أهلا رمضان» بالأقصر، لبيع السلع الغذائية الاستراتيجية والملابس واللحوم والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، بحسب ما أكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر.

وأشار «صلاح»، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنه جرى افتتاح ثلاثة معارض «أهلا رمضان» بالأقصر حتى الآن، الأول أمام محطة السكة الحديد وسط المدينة، والثاني في إسنا بشارع أحمد عرابي، والثالث بمدينة البياضية، والمستهدف من المعارض يصل إلى 9 معارض في المحافظة، مؤكدا أن هناك توجيهات من وزير التموين بتسيير قوافل سيارات متنقلة، وتخصيص جزء للمعارض في السلاسل الغذائية الكبرى، ومشروع جمعيتي، وفروع الشركة المصرية، للوصول لأكبر قدر من المواطنين في الأقصر.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان

وفي سياق متصل، أجرى «الوطن» جولة داخل المعرض الرئيسي بالمدينة للتعرف على الأسعار خاصةً الاستراتيجية منها، والتي نرصدها لكم في السطور التالية:

كيلو اللحوم البلدي 170 جنيها

كيلو الأرز 15 جنيها

كيلو سكر 17 جنيها

كيلو الدقيق 15 جنيها

زيت صويا صافي 850 جرام بـ45 جنيها

كيس سكر 300 جرام الملكة بـ7 جنيهات

عروض معارض أهلا رمضان

فرخة 900 جرام+ كيس خضار مشكل بـ60 جنيها

طبق وراك 800 جرام + كيس بامية ممتازة بـ50 جنيها

كيس ملوخية + 2 كيس ويكة+ كيس خضار مشكل وزن 400 جرام بـ22 جنيها

كيس وراك 900 جرام + 2 صلصلة بـ50 جنيها.

زيت عباد 800 ملل ب45 جنيها، زيت ذرة 800 ملل ب50 جنيها، زيت السلطان 700 ملل ب35 جنيها، زيت سلايت 1 لتر ب45 جنيها، زيت عافية 1 لتر ب55 جنيها، سمنة جنة 2 كيلو ب87.5 جنيها، كيس مكرونة البركة ب5 جنيه، زيت تبارك 650 ملل ب35 جنيها، سمنة 2 كيلو روابي ب80 جنيه، سمنة برطمان تبارك ب35 جنيه، زيت تبارك 1 لتر ب55 جنيه.