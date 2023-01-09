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«المصري الألماني للوظائف» ينظم جلسات استشارية للمؤهلات المتوسطة والمبرمجين

كتب:

منة عبده
08:55 م | الإثنين 09 يناير 2023
السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، دورات تدريبية جديدة «أون لاين» لشباب المحافظات الراغبين في العمل بألمانيا، في إطار الخدمات التي يتيحها المركز باستمرار، داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ».

خطوات الهجرة لألمانيا

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منشورا عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تضمن: «عاوز تعرف معلومات وخطوات الهجرة لألمانيا من أول الشروط لحد الأوراق المطلوبة وحد يرد على كل أسئلتك الخاصة بالسفر لألمانيا، بنقدملك جلسات استشارية مجانًا، للمؤهلات العليا».

وأضاف المركز المصري الألماني خلال المنشور، أن مواعيد الجلسات الاستشارية للسفر إلى ألمانيا ستكون أيام 9، 16، 30 يناير، الساعة 3 عصرا، للمؤهلات المتوسطة والفنيين وللمهندسين، والتي تتضمن شرح طبيعة مجال الهندسة في ألمانيا والشروط والأوراق للتقديم على عمل كمهندس في ألمانيا، هتكون في مقر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

جلسات استشارية تناقش خطوات التقديم في عمل كمبرمج 

وأشار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة خلال المنشور، إلى أن جلسات المبرمجين أو متخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ستكون جلسات استشارية تناقش خطوات التقديم في عمل كمبرمج أو متخصص في مجال التكنولوجيا في ألمانيا، ومنصات الوظائف المحددة لهذا التخصص، ومستويات اللغة الموصي بها، وذلك يوم 26 يناير الساعة 3 عصرًا في مقر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.