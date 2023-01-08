«المصري الألماني للوظائف» ينظم 3 دورات تدريبية مجانية «أون لاين» للشباب

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، دورات تدريبية جديدة، أون لاين خلال الفترة المسائية، في إطار الخدمات التي يتيحها المركز باستمرار للشباب والفتيات، داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ».

جميع التدريبات المتاحة أون لاين ومجانية

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منشورا عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تضمن: «لو مواعيد شغلك أو دراستك مش مناسبة للتدريبات والكورسات اللي بتحتاجها، المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بيقدملك فرصة لتدريبات مسائية، أونلاين وكمان من غير أي تكاليف لكل المحافظات».

وتابع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة خلال المنشور: «أول تدريب خاص بالإرشاد المهني واللي هدفه يساعدك تاخد أفضل قرارات في شغلك وفي حياتك المهنية وهيساعدك تطور مهاراتك وقدراتك وتفهم سوق العمل وتحدد أحسن فرص ليك، التدريب مدته 9 أيام من 15 يناير حتى 1 فبراير».

مواعيد الدورات التدريبية

وأضاف: «تاني تدريب خاص بالتأهيل الوظيفي واللي هتتعلم فيه كتابة CV مظبوطة، وإزاي تحضر للإنترفيو، وإيه المنصات اللي تدور عليها على شغل التدريب مدته 3 أيام على مدار أيام 14، 15، 17».

«تالت تدريب بشأن تطوير الأعمال، وده من أهم المجالات المطلوبة في السوق حالياً وفي التدريب ده هتتعلم إزاي تحدد أهداف شركتك وتطور من خطة أعمالك، كمان هتتعلم إزاي تتوسع لأسواق ومنتجات جديدة وإزاي تستخدم وسائل التسويق المختلفة عشان تكبر وتطور شركتك أو مشروعك وغيره، والتدريب مدته 5 أيام من 15 يناير حتى 24 يناير، والتدريبات كلها أون لاين ومجانية ومواعيدها من الساعة 6 لـ 10 مساء».