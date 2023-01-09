مشروعات ومبادرات الخير تعم المحافظات

منذ انطلاقه فى 13 مارس 2022، وتوقيع عشرات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية على ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لم يتوقف قطار المشروعات والمبادرات الخيرية والتنموية التى دشنها التحالف فى مختلف المجالات، وأبرزها الصحة والتعليم والسكن، باعتبارها 3 حقوق أساسية من حقوق الإنسان التى يتضمنها محور بناء الإنسان فى رؤية مصر 2030، وتتكامل مع استراتيجية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

ومع افتتاح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى نسخته السنوية الأولى، أمس، بحضور رئيس الجمهورية، يحصد مؤسسو التحالف والجمعيات المنضمّة تحت رايته وشركاؤهم من القطاع الخاص، مسيرة أكثر من عام من العمل والنشاط فى مختلف المحافظات، لتغطى عدة مجالات، وتصل قوافلها لمحافظات لم تكن تصلها يد العون والدعم منذ سنوات طويلة.