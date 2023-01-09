سوهاج.. قطار الخير يدعم 160 ألف أسرة من «الأكثر احتياجا»

وجّه التحالف الوطنى للعمل التنموى لمحافظة سوهاج 13 تريلّا محمّلة بالكثير من المساعدات للأسر الأكثر احتياجاً، بينها «كراتين مواد غذائية، ولحوم وبطاطين، وأجهزة كهربائية، وأجهزة تعويضية» تم توزيعها على قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج، وتستهدف أكثر من 160 ألف أسرة، وذلك خلال قافلة قطار الخير الموجهة لمحافظة سوهاج وشارك فى القافلة 200 متطوع.

وأوضحت سيمون ناصر، عضو التحالف الوطنى، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تنفيذ القافلة جاء بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وأوضحت أن القافلة قدّمت مجموعة متنوعة من الخدمات لأهالى محافظة سوهاج، أبرزها قوافل طبية تضم الكثير من التخصّصات، وتركيب أجهزة تعويضية للأشخاص ذوى الهمم، وكذلك منافذ توزيع المواد الغذائية مثل «كراتين الخير»، التى تحتوى على سلع غذائية جافة مثل الأرز والمكرونة والسكر والشاى والعدس والفاصوليا، وكذلك توزيع اللحوم، والبطاطين، وإقامة معرض ملابس للأطفال والكبار، وتنفيذ 50 وصلة مياه، وتوزيع 300 كرتونة خير على عمال المستشفى التعليمى الجامعى الجديد بمدينة سوهاج الجديدة.

وأكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن المحافظة تدعم العمل الأهلى والتنموى وتذلل جميع العقبات أمام المؤسسات العاملة فى هذا المجال، مؤكداً أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التعاون مع الحكومة لتقديم مستوى أفضل من الخدمات للمواطنين، وتحقيقاً للتنمية الشاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ودعا «الفقى» الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشاركة فى مختلف الفعاليات، لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، ودعم دور الدولة فى التنمية وبناء الإنسان، كما عبّر عن شكره للمؤسسات المشاركة بالتحالف الوطنى فى دعم المناطق والقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة سوهاج.