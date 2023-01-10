رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

جهاز مدينة القاهرة الجديدة: انتهاء أزمة تكدس السيارات بشارع التسعين

كتب:

أيمن حمزة
10:06 ص | الثلاثاء 10 يناير 2023
رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يعلن الإنتهاء من إصلاح كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية بشارع التسعين

رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يعلن الإنتهاء من إصلاح كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية بشارع التسعين

أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، انتهاء أزمة تكدس المياه في شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس، نتيجة كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية بقطر 500 ملي، ما أدى إلى هبوط أرضي بالشارع، مشيراً إلى إصلاح الكسر في حضور كافة الأجهزة المعنية وعودة الشارع إلى طبيعته أمام المارة من جديد.

الانتهاء من إصلاح الكسر خلال ساعات

وأوضح غنيم خلال تصريحات خاصة «للوطن» أنه فور حدوث الكسر المفاجئ انتقلت قيادات الجهاز للوقوف على سبب الكسر، وتم الانتهاء من إصلاحه خلال ساعات قليلة، مشددا على ضرورة توخي الحذر خلال القيادة بشكل عام أثناء هطول الأمطار والشبورة، حرصا على أرواح المواطنين.

إعلان الطوارئ

وشدد «غنيم»، على ضرورة، عدم ترديد الشائعات، والانسياق خلفها دون التحقق من صدق البيانات والمعلومات، أو الرجوع إلى جهاز تنمية المدينة، للوقوف على ملابسات الحادث الطارئ، مؤكداً أن جميع قيادات أجهزة المدن الجديدة في حالة طوارئ منذ إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود تقلبات جوية، وتم التعامل بشكل سريع مع الموقف وعادت الحياة إلى طبيعتها من جديد.

كانت أجهزة المدن الجديدة أهابت بالمواطنين توخي الحذر‏، خلال التقلبات الجوية، وتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، والعمل على تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم وقوف السيارات، أعلى شنايش صرف مياه الأمطار، وعدم ركنها تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار، حرصا على ارواح المواطنين.

 

تخفيف أحمال المياه

يشار إلى أن أجهزة المدن الجديدة، نوهت عن تخفيض ضغوطات المياه، أو قطعها بشكل مؤقت، خلال الأمطار، لتخفيف الأحمال عن شبكات ومحطات الصرف الصحي بالمدن الجديدة، بما يسمح بتصريف مياه الأمطار أولا، من باب التخفيف على الشبكة، للحد من تفاقم أزمة طفح المياه بالشوارع الرئيسية.

اقرأ المزيد:

ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين في التجمع الخامس

فحص 6 كاميرات جديدة لكشف لغز سقوط فتاة التجمع الخامس من الطابق الثالث

عاجل.. القبض على بلوجر شهيرة وشاب في التجمع الخامس بحوزتهما 2 كيلو حشيش و500 جرام هيروين

تفاصيل حريق مول التجمع الخامس.. الحماية المدنية تسيطر دون خسائر

افتتاح معرض «Recycled» في التجمع الخامس بمشاركة 16 فنانًا.. السبت المقبل

تنسيق معهد فنون تطبيقية التجمع الخامس 2022.. اعرف الحد الأدنى

القبض على هارب من 595 سنة سجن أثناء اختبائه في التجمع الخامس

تجديد حبس 4 متهمين بقتل مُسن لسرقته في التجمع الخامس

تفاصيل مقتل مسن في التجمع الخامس.. مكبل اليدين والقدمين

العثور على جثة مسن مُقيد اليدين والقدمين بأحد شوارع التجمع الخامس

أماكن شقق جنة ودار مصر داخل المدن الجديدة.. الحجز متاح إلكترونيا خلال أيام

المدن الجديدة تستعد للتعامل مع الأمطار بـ15 خطوة.. منها «حصر نقاط تجمع المياه»

تفاصيل حجز شقق الإسكان المتميز في المدن الجديدة.. التخصيص بأسبقية الحجز

نشأت الديهي: المدن الجديدة لم تكلف موازنة الدولة مليما واحدا

«الإسكان» تطرح 22 ألف وحدة بـ4 مشروعات في المدن الجديدة بنظام أسبقية الحجز

الأرصاد: المدن الجديدة وشمال الصعيد ووسط سيناء أبرز المناطق المعرضة للسقيع
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.