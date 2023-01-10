جهاز مدينة القاهرة الجديدة: انتهاء أزمة تكدس السيارات بشارع التسعين

أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، انتهاء أزمة تكدس المياه في شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس، نتيجة كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية بقطر 500 ملي، ما أدى إلى هبوط أرضي بالشارع، مشيراً إلى إصلاح الكسر في حضور كافة الأجهزة المعنية وعودة الشارع إلى طبيعته أمام المارة من جديد.

الانتهاء من إصلاح الكسر خلال ساعات

وأوضح غنيم خلال تصريحات خاصة «للوطن» أنه فور حدوث الكسر المفاجئ انتقلت قيادات الجهاز للوقوف على سبب الكسر، وتم الانتهاء من إصلاحه خلال ساعات قليلة، مشددا على ضرورة توخي الحذر خلال القيادة بشكل عام أثناء هطول الأمطار والشبورة، حرصا على أرواح المواطنين.

إعلان الطوارئ

وشدد «غنيم»، على ضرورة، عدم ترديد الشائعات، والانسياق خلفها دون التحقق من صدق البيانات والمعلومات، أو الرجوع إلى جهاز تنمية المدينة، للوقوف على ملابسات الحادث الطارئ، مؤكداً أن جميع قيادات أجهزة المدن الجديدة في حالة طوارئ منذ إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود تقلبات جوية، وتم التعامل بشكل سريع مع الموقف وعادت الحياة إلى طبيعتها من جديد.

كانت أجهزة المدن الجديدة أهابت بالمواطنين توخي الحذر‏، خلال التقلبات الجوية، وتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، والعمل على تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم وقوف السيارات، أعلى شنايش صرف مياه الأمطار، وعدم ركنها تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار، حرصا على ارواح المواطنين.

تخفيف أحمال المياه

يشار إلى أن أجهزة المدن الجديدة، نوهت عن تخفيض ضغوطات المياه، أو قطعها بشكل مؤقت، خلال الأمطار، لتخفيف الأحمال عن شبكات ومحطات الصرف الصحي بالمدن الجديدة، بما يسمح بتصريف مياه الأمطار أولا، من باب التخفيف على الشبكة، للحد من تفاقم أزمة طفح المياه بالشوارع الرئيسية.