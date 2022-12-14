خدمات تقدمها المنظومة الإليكترونية للعمل الأهلي.. منها تسجيل طلبات التطوع

انطلقت أمس المرحلة الثانية من المنظومة الإليكترونية المتكاملة للعمل الأهلي في مصر، في إطار التشريع المنظم الحالي لعمل الجمعيات الأهلية قانون 149 لسنة 2019.

قال الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن لشئون منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي، إن الوزارة أطلقت المرحلة الأولى من المنظومة الإليكترونية مارس الماضي لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لأول مرة إليكترونيًا، إذ تم تسجيل أكثر من 33 الف طلب، وتوفيق أوضاع أكثر من 29 ألف مؤسسة وجمعية، وتسجيل 52 منظمات أجنبية غير حكومية لتوفيق أوضاعها.

توفيق أوضاع المؤسسات والجمعيات الخيرية

وأضاف أن الوزارة أطلقت أمس المرحلة الثانية لإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع الكثير من المؤسسات والجمعيات إضافة إلى إنشاء مؤسسات وجمعيات جديدة، خلال الفترة التي تمتد إلى يوم 11 أبريل المقبل.

الخدمات المتاحة والفئات المستهدفة

وعن الخدمات المتاحة والفئات المستهدفة من المنظومة الإليكترونية، أوضح مساعد وزيرة التضامن لشئون منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي، أن التسجيل بالمنظومة الإليكترونية متاح للفئات التالية:

- الجهة الإدارية المتمثلة بوزارة التضامن الإجتماعي.

- الجمعيات المسجلة الراغبة بتوفيق أوضاعها.

- الأشخاص الراغبون في تسجيل جمعية أو مؤسسة خيرية.

كما سيتم توفير بعض الخدمات كـ:

- الاستعلام للمواطنين الذين يستفيدون من خدمات هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية أو يقدمون تبرعات لها.

- الاستعلام عن الميزانيات والأنشطة الخاصة ببعض الجمعيات الأهلية.

- تسجيل الطلبات من الراغبين بالتطوع للعمل الأهلي.