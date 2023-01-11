الخدمات البيطرية: مشروع «البتلو» محاولة جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

تنفذ وزارة الزراعة المشروع القومي للبتلو بالقليوبية والذي بدأ عام 2017 باستثمارات نصف مليار جنيه، كونه يعد طريق الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والجبن والألبان لسد كافة احتياجات المواطنين، ويتم من خلاله تقديم كافة الخدمات البيطرية لمحافظات مصر كافة.

وقال الدكتور السيد زيادة مدير إدارة الخدمات البيطرية بمحافظة القليوبية، إن مشروع إحياء البتلو موجود منذ القدم، غير أن القروض الميسرة التي حصل عليها صغار المربيين من المبادرات الرئاسية ساهمت في إعادة إحياء مشروع البتلو، واصفًا المشروع بالمحاولة الجادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد احتياجات المواطنين من للحوم الحمراء والألبان.

متابعة جادة للمواشي من الشراء إلى التسمين

وأضاف زيادة في تقرير مذاع على فضائية النيل للأخبار، أن المشروع القومي للبتلو يقدم الخدمات البيطرية والمتابعة الجادة للماشية منذ شرائها في عمر صغيرة وحتى وصولها للتسمين خلال عام، إذ يقدم المشروع التحصينات والعلاج بالمجان، مشيرًا إلى أن المشروع يعالج 37 مرضا في الوحدات البيطرية، كما يتم التأمين على الحيوانات ضد جميع المخاطر، كالأمراض الوبائية والسرقة ومن النفوق ومن الحريق وغيرها، ويحصل المربي على التعويض الكامل حال تعرض الحيوانات إلى أي مخاطر.

خدمات متعددة يقدمها مشروع إحياء البتلو لصغار المربيين

وأوضح مدير إدارة الخدمات البيطرية بمحافظة القليوبية، أن المشروع يقدم لصغار المربيين كافة الخدمات كالتحصينات والعلاج المجاني والمتابعات الدورية للاطمئنان على الماشية، لتحقيق الإنتاج من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، لسد احتياجات السوق المحلية.